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НХЛ

Овечкин починил шлем с помощью паяльной лампы во время матча НХЛ

Капитан "Вашингтона" хотел снять наклейку со шлема
Александр Овечкин AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 5 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин испытывал проблемы с шлемом и починил его на скамейке с помощью паяльной лампы. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Инцидент произошел во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса", который закончился победой "Вашингтона" со счетом 3:1. После игры 34-летний форвард сообщил, что его раздражала наклейка на экипировке, которую он удалил при помощи паяльной лампы.

"Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от нее", - сказал Овечкин.

В матче с "Лос-Анджелесом" Овечкин очков не набрал, всего в его активе в текущем чемпионате 31 очко (20 шайб + 11 голевых передач) в 30 матчах. "Вашингтон" возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 47 очков в 30 встречах. В следующем матче команда сыграет с 7 декабря на выезде против "Анахайма".

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