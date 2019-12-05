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Массовый спорт

Глава Якутии предложил создать в регионе федеральный центр национальных видов спорта

По словам Айсена Николаева, главная задача состоит в том, чтобы как можно больше жителей республики занимались физической культурой

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев предложил создать в республике федеральный центр по развитию национальных видов спорта. Об этом он сообщил журналистам в четверг после ряда мероприятий с участием министра спорта РФ Павла Колобкова.

"Мы попросили, чтобы Чурапчинский госинститут физической культуры и спорта в дальнейшем стал федеральным центром по развитию национальных видов спорта", - сказал Николаев, добавив, что в регионе созданы уникальные компетенции по мас-рестлингу.

Николаев сообщил, что регион готов совместно с Минспортом попробовать вывести мас-рестлинг на олимпийский уровень. "Мы видим, как этот вид спорта достаточно активно распространяется по всему миру: уже 47 федераций создано, порядка 30 тысяч людей занимаются мас-рестлингом", - сказал Николаев.

Сейчас, отметил глава Якутии, главная задача состоит в том, чтобы как можно больше жителей республики занимались физической культурой, приобщались к здоровому образу жизни.

"Мы сегодня [с министром спорта] обсудили дальнейшее развитие Чурапчинского института. Еще несколько лет назад бытовало мнение, зачем и кому он нужен, сегодня Павел Анатольевич [Колобков] убедился, что это не просто институт - он существует, развивается и занимает далеко не последние строчки в рейтинге спортивных вузов России, - отметил Николаев. - Сейчас, конечно, должна укрепляться материально-техническая база и института, и в целом республики. Мы посмотрели по городу большие спортивные объекты, но вместе с тем мы понимаем, что городу не хватает спортобъектов, в том числе для людей с ограниченными возможностями".

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта - единственный вуз в Якутии, который обеспечивает научно-методическое сопровождение и подготовку спортсменов по национальным якутским видам спорта. Он считается единственным вузом в России, который работает в сельской местности. В институте в 2019 году очно обучаются 328 студентов, заочно - 383, среднее профессиональное образование получают 56 молодых спортсменов из 26 районов Якутии, также республики Тыва, Краснодарского края и Узбекистана.

Теги
Колобков, Павел Анатольевич
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