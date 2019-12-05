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НБА

Смертельно больной фанат мечтает пожать руку Джеймсу на рождественском матче НБА

17-летний Гроувз страдает от саркомы четвертой стадии

ТАСС, 5 декабря. Смертельно больной Кори Гроувз, являющийся фанатом игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, заявил о желании пожать руку спортсмену на домашнем матче против "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету The Toronto Sun.

17-летний Гроувз страдает от саркомы четвертой стадии. Встреча должна пройти 25 декабря, когда в США празднуется Рождество.

"До того, как у меня обнаружили эту болезнь, я днем и ночью мечтал о баскетболе. Весьма вероятно, что поездка в Лос-Анджелес на Рождество станет последним праздником, который я смогу отметить. Хотел бы распространить эту информацию, чтобы Леброн ее заметил и я бы смог пожать руку своему герою", - сказал Гроувз.

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами" и один раз вместе с "Кливлендом"), во всех победных финальных сериях Джеймс признавался самым ценным игроком. 34-летний американец четырежды был выбран самым ценным игроком регулярного сезона, 12 раз попадал в команду сезона. В составе сборной США Джеймс стал двукратным победителем Олимпийских игр.

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