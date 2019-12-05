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Летние олимпийские виды спорта

Польша, Чехия, Эстония и Финляндия примут чемпионат Европы по волейболу 2021 года

В соревновании примут участие 24 команды

ТАСС, 5 декабря. Польша стала последней, четвертой страной - хозяйкой чемпионата Европы по волейболу, который пройдет в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Ранее право проведения чемпионата Европы 2021 года получили Чехия, Эстония и Финляндия. Второй раз подряд четыре страны будут принимать чемпионат Европы, первенство 2019 года прошло во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

"Мы очень рады и благодарны за то, что Федерация волейбола Польши выступила одним из организаторов соревнований вместе с национальными федерациями Чехии, Эстонии и Финляндии, - заявил президент CEV Александар Боричич. - Мы будем тесно работать сообща, чтобы обеспечить успех чемпионата, и абсолютно уверены, что вместе снова предоставим лучшие условия для команд, болельщиков и представителей СМИ".

Польша дважды принимала континентальное первенство: в 2013 году вместе с Данией и единолично в 2017 году. Конкретные места проведения игр будут объявлены позднее, Польша примет матчи одной из групп предварительного этапа, четыре матча 1/8 финала, два четвертьфинала, а также полуфиналы, матч за третье место и финал.

В соревновании примут участие 24 команды - четыре сборные-хозяйки, восемь команд, ставших лучшими на чемпионате Европы - 2019 (Сербии, Словении, Франции, России, Италии, Украины, Германии и Бельгии), и еще 12 лучших сборных по итогам квалификации, которая пройдет летом 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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