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Мировой футбол

Исполком МОК рекомендовал включить президента ФИФА Инфантино в члены организации

Также на вступление в организацию рекомендованы президент ITF Дэвид Хаггерти и глава НОК Японии Ясухиро Ямасита
Президент ФИФА Джанни Инфантино EPA-EFE/Jeffrey Arguedas
Описание
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© EPA-EFE/Jeffrey Arguedas

ТАСС, 5 декабря. Швейцарец Джанни Инфантино, возглавляющий Международную федерацию футбола (ФИФА), рекомендован исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) на вступление в организацию в качестве ее члена. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в четверг.

Также на вступление в организацию рекомендованы президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита.

"Все трое обладают широким и разнообразным опытом, который будет чрезвычайно полезен для МОК", - сказал Бах.

Инфантино, Хаггерти и Ямасита должны быть избраны на 135-й сессии МОК, которая пройдет в швейцарской Лозанне 10 января 2020 года.

Теги
Инфантино, ДжанниМировой футбол
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