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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК

Ранее глава ОКР Станислав Поздянков заявлял, что у МОК нет оснований для лишения российских спортсменов права участвовать в Играх под флагом страны
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 5 декабря. Решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможным санкциям в отношении российского спорта будет обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК заявил президент организации Томас Бах.

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздянков 28 ноября заявил, что у МОК нет причин лишать российских спортсменов права участвовать в Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны. Свою позицию он объяснил тем, что национальный олимпийский комитет не причастен к возможным манипуляциям с базой данных московской лаборатории, поэтому оснований накладывать санкции на существует.

"Оно [решение] будет обязательным. В Олимпийской хартии говорится о принятии антидопингового кодекса, так что если решение будет принято в соответствии с антидопинговым кодексом, то оно будет обязательным для МОК", - сказал Бах.

Он отметил, что МОК будет опираться на новый Международный стандарт соответствия кодексу для подписавших сторон, который был принят в апреле 2018 года.

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. В связи с результатами расследования комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования.

Исполком рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
РоссияБах, ТомасВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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