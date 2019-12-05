Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК

ТАСС, 5 декабря. Решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможным санкциям в отношении российского спорта будет обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК заявил президент организации Томас Бах.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздянков 28 ноября заявил, что у МОК нет причин лишать российских спортсменов права участвовать в Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны. Свою позицию он объяснил тем, что национальный олимпийский комитет не причастен к возможным манипуляциям с базой данных московской лаборатории, поэтому оснований накладывать санкции на существует.

"Оно [решение] будет обязательным. В Олимпийской хартии говорится о принятии антидопингового кодекса, так что если решение будет принято в соответствии с антидопинговым кодексом, то оно будет обязательным для МОК", - сказал Бах.

Он отметил, что МОК будет опираться на новый Международный стандарт соответствия кодексу для подписавших сторон, который был принят в апреле 2018 года.

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. В связи с результатами расследования комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования.

Исполком рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря на заседании в Париже.