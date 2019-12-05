СМИ: "Газпром" может стать главным спонсором команды "Формулы-1" "Рено" или "Альфа Таури"

ТАСС, 5 декабря. Российская компания "Газпром" может стать титульным спонсором команды "Рено" или "Альфа Таури" (нынешнее название "Торо Россо"), выступающих в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает портал GPToday.

В октябре "Торо Россо", которая является дочерней командой австрийского концерна "Ред Булл", получила право изменить название на "Альфа Таури", под которым будет выступать с 2020 года. По информации портала, одной из причин выбора "Газпромом" "Альфа Таури" является выступление за команду российского гонщика Даниила Квята. Резервным гонщиком "Рено" также является россиянин - Сергей Сироткин.

По информации источника, "Газпром" собирается подписать контракт на четыре года, сумма соглашения составит €35 млн. Также сообщается, что компания желает стать спонсором нескольких Гран-при, одним из которых станет этап в Сочи. Отмечается, что компания также заинтересована в сотрудничестве с командой "Уильямс".

В 2002 и 2003 годах "Газпром" был спонсором команды "Формулы-1" "Минарди".