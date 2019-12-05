Фигуристу Гуменнику обидно за ошибку на акселе в короткой программе финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник испытывает разочарование из-за того, что ему не удалось избежать падения на тройном акселе в короткой программе финала юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Юниоры представляют короткие программы в рамках итогового турнира серии в четверг. 17-летний Гуменник в прокате упал с тройного акселя и получил за прокат 72,16 балла.

"Обидно за аксель, конечно, если убрать этот элемент, то в целом получилось все хорошо, - сказал Гуменник. - Если бы я сделал его, это был бы один из лучших прокатов. Тамара Николаевна Москвина (тренер, присутствовавшая с Гуменником во время объявления оценок - прим. ТАСС) сказала, что не настроился на первый прыжок, но в целом она была довольна. Все будет решаться в произвольной, потому что разрыв не очень большой, там я планирую прыгать четверные лутц и сальхов".

Произвольная программа у юниоров пройдет в субботу.