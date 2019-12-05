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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Мозалев выиграл короткую программу в финале юниорского Гран-при в Турине

Второе место занял еще один россиянин Даниил Самсонов
Андрей Мозалев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев занимает первое место после короткой программы в одиночных соревнованиях у мужчин в финале Гран-при среди юниоров. Соревнования проходят в итальянском Турине.

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16-летний россиянин получил за прокат 82,45 балла, что стало его личным рекордом. Второе место занял россиянин Даниил Самсонов (77,75), третье - японец Шун Сато (77,25). Россиянин Петр Гуменник стал четвертым (72,16).

Мозалев является победителем трех этапов Гран-при (два - в текущем сезоне), также в его активе победа в финале Кубка России. 14-летний Самсонов в текущем сезоне одержал одну победу и стал бронзовым призером на этапах Гран-при, он является победителем юниорского чемпионата России.

Произвольные программы фигуристы представят 7 декабря. Финал Гран-при среди юниоров завершится в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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