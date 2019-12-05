Глава РЖД вручил главному тренеру ФК "Локомотив" Семину орден Александра Невского

ТАСС, 5 декабря. Генеральный директор компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров вручил главному тренеру московского футбольного клуба "Локомотив" Юрию Семину орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Указом президента РФ Владимира Путина от 13 августа Семин был награжден орденом "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта".

Для 72-летнего специалиста эта государственная награда стала третьей. Ранее он получал орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Семин возглавлял "Локомотив" с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год, потом снова вернулся на пост главного тренера в 2016 году. Под его руководством "Локомотив" трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), пять раз завоевывал серебряные медали (1995, 1999, 2000, 2001, 2018/19) и дважды - бронзовые (1994, 1998), шесть раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и три раза - победителем Суперкубка России (2003, 2005, 2019).

В 2007 году он был президентом "Локомотива". Также в течение тренерской карьеры он возглавлял российские "Кубань" (Краснодар), "Динамо" (Москва), "Мордовию" (Саранск) и махачкалинский "Анжи", таджикистанский "Памир", олимпийскую сборную Новой Зеландии, украинское "Динамо" (Киев), азербайджанскую "Габалу", в 2005 году возглавлял сборную России и входил в тренерский штаб национальной команды в 1992-1994 и 1996-1999 годах.