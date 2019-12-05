Фигуристы Ахантьева и Колесов заявили, что хотят завоевать золото финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, выступающие в парном катании, рассчитывают на золотую медаль в финале юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Юниорские спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Ахантьева и Колесов, для которых нынешний финал стал первым в карьере, получили 66,64 балла.

"Прокат был хороший, чистый и без серьезных помарок, мы довольны, - сказал Колесов. - Недочет был только на дорожке шагов, но в целом все хорошо. Конечно, хочется золота, но и хороших прокатов, естественно".

Другая российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков допустили несколько ошибок в прокате и набрали 64,67 балла. "Сейчас посмотрели распечатки - досадно, что подкрутка, дорожка и вращения оценены на третий уровень, также на выбросе зачли помарку, - сказал Плешков. - Но мы не расстраиваемся, есть еще произвольная программа, будем собираться. В целом, прокат оцениваем хорошо".

Пары выступят с произвольной программой в субботу.