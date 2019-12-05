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Кубок мира по биатлону

Француженка Бреза победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянка Лариса Куклина заняла пятое место
Жюстин Бреза EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Жюстин Бреза
© EPA-EFE/JESSICA GOW

ТАСС, 5 декабря. Французская биатлонистка Жюстин Бреза завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Бреза преодолела дистанцию за 42 минуты 35,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла украинка Юлия Джима (+11,1 секунды; 0 промахов), третье - француженка Жюли Симон (+17,7; 2). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла пятое место (+38,8; 2).

До этого лучшим достижением 28-летней Куклиной в индивидуальных гонках было 16-е место (ЧМ-2019). Для 23-летней Брезы эта победа стала первой в индивидуальных гонках, до этого она выигрывала золото только в масс-старте (на этапе Кубка мира в сезоне-2017/18).

Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится мужской эстафетой 4х7,5 км в субботу. Завершится этап 8 декабря женской эстафетной гонкой 4х6 км.

Теги
Кубок мира по биатлону
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