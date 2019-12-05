Фигуристка Валиева объяснила ошибку в короткой программе финала Гран-при волнением

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева считает, что допустила ошибку в короткой программе финала юниорского Гран-при в Турине из-за волнения. Об этом она рассказала журналистам.

Девушки представляют короткие программы в четверг. 13-летняя Валиева, которая дебютировала на юниорском международном уровне, за свой прокат получила 69,02 балла. В ходе своего проката фигуристка допустила ошибку, выполнив первый прыжок (тройной риттбергер) в два оборота.

"Это просто волнение", - сказала Валиева.

Спортсменка рассказала, как справляется с нервами перед прокатом. "Просто пытаюсь представить, что это тренировка, передо мной сидят мои тренеры, которые смотрят на меня. И больше никого нет", - добавила фигуристка.

Валиева выступала в короткой программе первой. "Сегодня было нормально [открывать соревнования], ты размялся и вышел катать, но когда на произвольную ты разминаешься, у тебя всего 6 минут, и первым катать тяжело", - отметила Валиева.

Также фигуристка добавила, что пребывает в нормальном физическом состоянии. Ранее осенью спортсменка получила травму, из-за которой была вынуждена пропустить турнир в Казахстане.

Синицына не очень довольна собой

15-летняя россиянка Ксения Синицына за свой прокат получила 69,40 балла.

"Я откатала чисто, конечно, довольна, но хотелось лучше, но что есть, то есть, - сказала фигуристка. - Не особо довольна. Я думаю, можно улучшиться в катании, надо накатывать программу, делать каждое движение, шаги, чтобы программа была идеальной".

Юниорки покажут произвольные программы в пятницу.