Стал известен расширенный состав сборной России по гандболу на ЧЕ-2020

ТАСС, 5 декабря. Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала расширенный состав мужской сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

В расширенный состав сборной вошли 28 гандболистов:

вратари - Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");

левые крайние - Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Сергей Николаенков (СКИФ), Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Роман Остащенко ("Чеховские медведи");

левые полусредние - Дмитрий Санталов, Сергей Марк Косоротов (оба - "Чеховские медведи"), Сергей Горбок ("Вардар", Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);

разыгрывающие - Павел Атьман ("Вардар", Македония), Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Кирилл Котов ("Чеховские медведи");

линейные - Сергей Горпишин, Глеб Калараш (оба - "Вардар", Македония), Павел Андреев ("Чеховские медведи"), Александр Ермаков ("Динамо Астрахань"), Вячеслав Касаткин ("Виктор"), Максим Михалин (СКИФ);

правые полусредние - Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи"), Константин Игропуло ("Висла", Польша);

правые крайние - Дмитрий Ковалев, Алексей Фокин (оба - "Спартак"), Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония).

Сборная России начнет тренировочные сборы 23 декабря в подмосковном Новогорске, после чего продолжит их до 2 января в Скопье. Перед европейским первенством подопечные Эдуарда Кокшарова сыграют в товарищеских матчах с командами Испании, Польши и Португалии. 9 января национальная команда отправится в Швецию. В окончательную заявку на турнир войдет 16 гандболистов.

Чемпионат Европы пройдет с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. На групповом этапе россияне встретятся с командами Венгрии, Дании и Исландии. Матчи пройдут в шведском Мальмё.