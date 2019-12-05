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Еврокубки

ЦСКА в овертайме победил "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 82:80
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Баскетбольный клуб ЦСКА победил литовский "Жальгирис" в овертайме со счетом 82:80 в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве в присутствии 6114 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал американский атакующий защитник "Жальгириса" Томас Уолкап, набравший 19 очков, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил австралийский тяжелый форвард гостей Джок Лэндейл. У ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Янис Стрелниекс (18).

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе восемь побед в 12 матчах. "Жальгирис" идет на предпоследнем, 17-м месте, одержав три победы и потерпев девять поражений.

В следующем матче ЦСКА сыграет 12 декабря на выезде с израильским "Маккаби" из Тель-Авива. "Жальгирис" днем позднее на домашней площадке встретится с испанской "Валенсией".

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