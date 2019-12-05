Гунина победила Костенюк в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 5 декабря. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами обыграла соотечественницу Александру Костенюк в партии третьего тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Александра Горячкина в партии третьего тура белыми фигурами обыграла китаянку Чжао Сюэ, Екатерина Лагно черными фигурами уступила украинке Марии Музычук, а представительница Грузии Нана Дзагнидзе черными фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Партии Анна Музычук (Украина) - Хампи Конеру (Индия) и Пиа Крамлинг (Швеция) - Харика Дронавалли (Индия) завершились ничейным результатом.

После трех туров лидирует Конеру, набравшая 2,5 очка. По 2 очка в активе у Дзагнидзе и Дронавалли, далее идут Лагно, Костенюк, Крамлинг, Анна и Мария Музычук, Горячкина (все - по 1,5 очка), Чжао Сюэ и Гунина (обе - по 1 очку), замыкает таблицу Петц (0,5 очка).

В четвертом туре в пятницу состоятся партии Дзагнидзе - Конеру, Лагно - Анна Музычук, Костенюк - Мария Музычук, Чжао Сюэ - Гунина, Дронавалли - Горячкина, Петц - Крамлинг.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.