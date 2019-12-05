Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами "Зенита" и "Локомотива"

ТАСС, 6 декабря. Программа заключительного в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который станет 19-м в сезоне, стартует в пятницу двумя матчами. Занимающий первое место в турнирной таблице петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а располагающийся на второй строчке столичный "Локомотив" в Туле встретится с местным "Арсеналом", обе игры начнутся в 19:30 мск.
"Зенит" подходит к последней игре этого года в Российской премьер-лиге (РПЛ), имея серию из семи матчей без поражений (шесть побед и одна ничья). Двумя последними клубами, сумевшими отобрать очки у подопечных Сергея Семака в национальном первенстве, были московские команды - "Локомотив" (0:1) и ЦСКА (1:1). "Динамо" предстоит провести седьмой матч под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова, который в ноябре сменил на этом посту Дмитрия Хохлова. При нем команда в шести встречах одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.
Предстоящий матч станет 52-м в российской истории противостояния "Зенита" и "Динамо" - 25 раз были сильнее петербуржцы, москвичи выиграли 12 встреч, еще 14 раз была зафиксирована ничья. В 10 последних матчах бело-голубые выиграли дважды, один раз команды поделили очки, семь раз верх брал "Зенит".
Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков - продолжают восстанавливаться от травм вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком. Также под вопросом выход на поле получивших повреждения полузащитников Юрия Жиркова и Далера Кузяева. Кроме того, встречу пропустит хавбек Магомед Оздоев, отбывающий дисквалификацию за удаление в игре 18-го тура РПЛ против московского "Спартака" (1:0). У Кирилла Новикова нет игроков, которые точно не сыграют против лидера российского чемпионата, при этом матч по медицинским показаниям могут пропустить защитники Роман Евгеньев и Заурбек Плиев, а также полузащитники Жоаозиньо и Оскар Хильемарк.
"Арсенал" подходит к игре против "Локомотива" в хорошем настроении после выездной победы над ЦСКА (1:0). При этом соперники туляков потерпели домашнее поражение от "Динамо" (1:2). В шести последних матчах обе команды одержали по две победы, дважды сыграли вничью и потерпели по два поражения. Игра станет 11-й в истории встреч этих клубов - три раза побеждал "Арсенал", шесть раз сильнее был "Локомотив", еще одна игра закончилась вничью.
В пятничном матче тренерский штаб туляков во главе с Игорем Черевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Сергея Ткачева, который получил травму в игре против ЦСКА. Наставник "Локомотива" Юрий Семин продолжит обходиться без продолжающих восстанавливаться от повреждений защитника Бориса Ротенберга, полузащитника Жоау Мариу, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Луки Джорджевича. Кроме того, в Туле не сможет выйти на поле защитник Владислав Игнатьев, заработавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|13
|3
|2
|34-9
|42
|2
|Локомотив
|18
|10
|4
|4
|28-20
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Динамо
|18
|6
|6
|6
|16-18
|24
|7
|Арсенал
|18
|6
|4
|8
|19-23
|22
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14