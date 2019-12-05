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Футбол в России

Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами "Зенита" и "Локомотива"

"Зенит" примет московское "Динамо", а "Локомотив" в Туле встретится с "Арсеналом"
Футболисты "Зенита" ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Программа заключительного в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который станет 19-м в сезоне, стартует в пятницу двумя матчами. Занимающий первое место в турнирной таблице петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а располагающийся на второй строчке столичный "Локомотив" в Туле встретится с местным "Арсеналом", обе игры начнутся в 19:30 мск.

"Зенит" подходит к последней игре этого года в Российской премьер-лиге (РПЛ), имея серию из семи матчей без поражений (шесть побед и одна ничья). Двумя последними клубами, сумевшими отобрать очки у подопечных Сергея Семака в национальном первенстве, были московские команды - "Локомотив" (0:1) и ЦСКА (1:1). "Динамо" предстоит провести седьмой матч под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова, который в ноябре сменил на этом посту Дмитрия Хохлова. При нем команда в шести встречах одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.

Предстоящий матч станет 52-м в российской истории противостояния "Зенита" и "Динамо" - 25 раз были сильнее петербуржцы, москвичи выиграли 12 встреч, еще 14 раз была зафиксирована ничья. В 10 последних матчах бело-голубые выиграли дважды, один раз команды поделили очки, семь раз верх брал "Зенит".

Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков - продолжают восстанавливаться от травм вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком. Также под вопросом выход на поле получивших повреждения полузащитников Юрия Жиркова и Далера Кузяева. Кроме того, встречу пропустит хавбек Магомед Оздоев, отбывающий дисквалификацию за удаление в игре 18-го тура РПЛ против московского "Спартака" (1:0). У Кирилла Новикова нет игроков, которые точно не сыграют против лидера российского чемпионата, при этом матч по медицинским показаниям могут пропустить защитники Роман Евгеньев и Заурбек Плиев, а также полузащитники Жоаозиньо и Оскар Хильемарк.

"Арсенал" подходит к игре против "Локомотива" в хорошем настроении после выездной победы над ЦСКА (1:0). При этом соперники туляков потерпели домашнее поражение от "Динамо" (1:2). В шести последних матчах обе команды одержали по две победы, дважды сыграли вничью и потерпели по два поражения. Игра станет 11-й в истории встреч этих клубов - три раза побеждал "Арсенал", шесть раз сильнее был "Локомотив", еще одна игра закончилась вничью.

В пятничном матче тренерский штаб туляков во главе с Игорем Черевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Сергея Ткачева, который получил травму в игре против ЦСКА. Наставник "Локомотива" Юрий Семин продолжит обходиться без продолжающих восстанавливаться от повреждений защитника Бориса Ротенберга, полузащитника Жоау Мариу, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Луки Джорджевича. Кроме того, в Туле не сможет выйти на поле защитник Владислав Игнатьев, заработавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18133234-942
2Локомотив18104428-2034
3Краснодар1897232-1934
4ЦСКА18103525-1733
5Ростов1894530-2731
6Динамо1866616-1824
7Арсенал1864819-2322
8Уфа1857615-1722
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Ахмат1847713-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов18531020-2618
16Сочи1735915-2414
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