Ханю: Орсер не приехал на финал Гран-при в Турин из-за занятости с другими фигуристами

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Канадский специалист Брайан Орсер не смог присутствовать на прокатах короткой программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при в Турине из-за работы с другими фигуристами. Об этом журналистам в четверг сообщил японский фигурист Юдзуру Ханю, тренером которого является Орсер.

Ханю стал вторым по результатам короткой программы, набрав 97,43 балла. Лидирует американец Натан Чен (110,38), третьим идет француз Кевин Эймоз (96,71). Россиянин Дмитрий Алиев занимает четвертое место (88,78), Александр Самарин - пятое (81,32).

"Брайан очень занят на соревнованиях с другими фигуристами. Гислен Бриан (один из тренеров в группе Орсера - прим. ТАСС) получил аккредитацию, но у него возникли некоторые проблемы. Я надеюсь, что он сможет приехать к произвольной программе", - сказал Ханю.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырехкратным победителем финала серии Гран-при (2014, 2015, 2016, 2017).