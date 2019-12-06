Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ. Свечников - второй

ТАСС, 6 декабря. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев выбран первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Коламбус" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата, 23-летний Георгиев отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников, который набрал два очка (шайба + голевой пас) в домашнем матче против "Сан-Хосе" (3:2 Б), также на счету 19-летнего хоккеиста победный буллит.

Форвард "Аризоны" Фил Кессел признан третьей звездой дня, он забросил две шайбы и помог клубу обыграть на выезде "Филадельфию" со счетом 3:1.