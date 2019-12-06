Медведев подписал распоряжение о передаче "Мордовии-Арены" в собственность региона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Мордовия-Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу, в собственность Республики Мордовия до 1 января 2020 года. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Республики Мордовия объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Саранске, ул. Волгоградская, д. 1, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно документу, Росимуществу совместно с Минспортом России и правительством Республики Мордовия предстоит обеспечить передачу имущества до 1 января 2020 года. В перечень объектов, которые передаются в собственность Республики Мордовия, вошли здания стадиона, КПП и кассовый блок.

28 ноября глава пресс-службы ФГУП "Спорт-Ин", которая является эксплуатантом стадионов, Александр Богомолов заявил ТАСС, что компания в судебном порядке решает вопрос с долгами футбольных клубов "Ростов" и "Мордовия" по оплате аренды стадионов "Ростов-Арена" и "Мордовия-Арена" соответственно. Задолженность клуба из Саранска составляет около 40,4 млн рублей.

Ранее правительство утвердило концепцию наследия чемпионата мира по футболу, согласно которой стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске до конца 2019 года должны перейти из собственности Российской Федерации в собственность субъектов России. Все эти стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, Российской премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий. Помимо эксплуатации стадионов по профильному назначению, их предлагалось использовать для встреч футбольных команд с болельщиками, спонсорских и благотворительных мероприятий, спортивных соревнований, проведения праздников, музыкальных и театральных фестивалей, экскурсий и лекций для школьников. Кроме того, была предусмотрена возможность некоммерческого использования свободных площадей стадионов под офисы детско-юношеских спортивных школ, для размещения региональных и межрегиональных футбольных ассоциаций, музеев спорта и (или) музеев футбола, размещения органов исполнительной власти региона и муниципалитета, осуществляющих функции государственного управления в сфере спорта.

Стадион "Мордовия-Арена" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года (официально введен в эксплуатацию 9 апреля 2018 года), который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Мордовия-Арена" приняла четыре матча группового этапа, вместимость стадиона составляет 43958 мест.