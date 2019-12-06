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Футбол в России

Экс-вратарь сборной России Габулов не покинул пост президента ФК "Алания"

Он возглавил новообразованный клуб летом нынешнего года

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов остался в должности президента футбольного клуба "Алания Владикавказ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Владимир Габулов не покинул пост президента клуба", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал "360" сообщил об уходе Габулова с поста президента.

Габулов стал президентом нового частного клуба "Алания" летом этого года. Ранее он также занимал пост главы Минспорта Северной Осетии.

Большую часть карьеры Габулов провел в московском "Динамо". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018. Последним клубом вратаря был "Брюгге", в составе которого он стал чемпионом Бельгии. В ноябре 2018 года Габулов объявил о завершении спортивной карьеры.

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