Футболисты "Сочи", болевшие ангиной, вернулись к тренировкам перед матчем с "Рубином"

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Сочи", которые болели ангиной, приступили к тренировкам в рамках подготовки к матчу 19-го тура чемпионата России с "Рубином". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

Ранее Российская премьер-лига перенесла матч 18-го тура "Сочи" - "Оренбург", который был намечен на 1 декабря, из-за массового заболевания футболистов "Сочи". 10 футболистов команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы. Матч был перенесен на следующий год.

"Да, сегодня после болезни вернулись все", - сообщили в пресс-службе "Сочи".

Матч "Сочи" - "Рубин" пройдет 8 декабря в Сочи, начало - 16:30 мск. "Сочи" идет на последнем месте в чемпионате России с 14 очками. "Рубин" занимает 14-е место с 18 очками.