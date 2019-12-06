{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Пегова - единственная среди российских гольфистов, кто претендует на попадание на ОИ

Как рассказал глава Ассоциации гольфа России Виктор Христенко, Пегова и Наталья Гусева получили гранты в размере 200 тыс. рублей от АГР

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Нина Пегова является единственным спортсменом из России, кто сохраняет шанс на то, чтобы выступить на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по гольфу. Об этом после заседания исполкома Ассоциации гольфа России (АГР) журналистам рассказал президент федерации Виктор Христенко.

Заседание исполкома прошло в пятницу.

"На сегодняшний день Нина Пегова - единственная, кто сохраняет шансы на то, чтобы представлять Россию на предстоящей Олимпиаде", - сказал Христенко.

"2019 год мы закончили с 2,5 тыс. игроков в системе гандикапов - это прирост 12 процентов. Практически в 10 раз выше роста ВВП. Порядка 12-15 тысяч человек пробует или играет в гольф. Надеюсь, прирастать дальше будем не меньшими темпами", - добавил он.

Христенко также вручил два гранта по итогам года от АГР. Пегова и Наталья Гусева получили гранты в размере 200 тыс. рублей.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Поветкин оказался тяжелее Хантера на 1,3 кг на взвешивании перед поединком
Бой пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС