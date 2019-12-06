Пегова - единственная среди российских гольфистов, кто претендует на попадание на ОИ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Нина Пегова является единственным спортсменом из России, кто сохраняет шанс на то, чтобы выступить на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по гольфу. Об этом после заседания исполкома Ассоциации гольфа России (АГР) журналистам рассказал президент федерации Виктор Христенко.

Заседание исполкома прошло в пятницу.

"На сегодняшний день Нина Пегова - единственная, кто сохраняет шансы на то, чтобы представлять Россию на предстоящей Олимпиаде", - сказал Христенко.

"2019 год мы закончили с 2,5 тыс. игроков в системе гандикапов - это прирост 12 процентов. Практически в 10 раз выше роста ВВП. Порядка 12-15 тысяч человек пробует или играет в гольф. Надеюсь, прирастать дальше будем не меньшими темпами", - добавил он.

Христенко также вручил два гранта по итогам года от АГР. Пегова и Наталья Гусева получили гранты в размере 200 тыс. рублей.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.