Уайт подтвердил, что боксер Мэйуэзер проведет бой с одной из звезд UFC

Уайт и Мэйуэзер в 2017 году стали организаторами боксерского боя, в котором американец встретился с на тот момент чемпионом UFC ирландцем Коннором Макгрегором, Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Еще один бой американец провел против японского кикбоксера Теншина Насукавы, нокаутировав его в первом раунде. В ноябре отец чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил ТАСС, что его сын мог бы провести бой по правилам бокса против Мэйуэзера. По информации Mirror, еще одним претендентом на бой с Мэйуэзером является американский боец UFC Хорхе Масвидаль.

ТАСС, 6 декабря. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет поединок против одной из звезд организации. Комментарий Уайта приводит издание Mirror .

Менеджер: бой между Мэйуэзером и Нурмагомедовым может пройти в январе 2020 года

В ноябре отец чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил ТАСС, что его сын мог бы провести бой по правилам бокса против Мэйуэзера, позднее эту информацию подтвердил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз, заявив, что их поединок мог пройти в январе.

"Это правда. Мы сидели на матче [клуба Национальной баскетбольной ассоциации] "Клипперс". Мы начали разговор и заключили сделку буквально на площадке. Если все пойдет по нашему сценарию, я и Флойд сделаем что-то в октябре или ноябре ", - сказал Уайт.

42-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер - владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы.