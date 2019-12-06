Навка вошла в состав комиссии, которая будет определять обладателей наград ISU

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав комиссии Международного союза конькобежцев (ISU), которая будет определять обладателей наград ISU по итогам сезона. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Лакерник отметил, что помимо Навки в состав комиссии вошли японская фигуристка Мики Андо, двукратный чемпион мира в парном катании канадец Эрик Редфорд, Чэнь Лу из Китая, чемпионка Европы француженка Сурия Бонали и Тодд Элдридж из США.

По итогам онлайн-голосования, которое завершится 10 февраля, будут опубликованы шорт-листы номинаций. Окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премий состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года вместо традиционного гала-концерта, соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале.