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Зимние олимпийские виды спорта

Навка вошла в состав комиссии, которая будет определять обладателей наград ISU

Наряду с Мики Андо, Эриком Редфордом, Чэнь Лу, Сурией Бонали и Тоддом Элдриджем
Татьяна Навка Стоян Васев/ТАСС
Описание
Татьяна Навка
© Стоян Васев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав комиссии Международного союза конькобежцев (ISU), которая будет определять обладателей наград ISU по итогам сезона. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Лакерник отметил, что помимо Навки в состав комиссии вошли японская фигуристка Мики Андо, двукратный чемпион мира в парном катании канадец Эрик Редфорд, Чэнь Лу из Китая, чемпионка Европы француженка Сурия Бонали и Тодд Элдридж из США.

По итогам онлайн-голосования, которое завершится 10 февраля, будут опубликованы шорт-листы номинаций. Окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премий состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года вместо традиционного гала-концерта, соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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