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Бокс

Поветкин оказался тяжелее Хантера на 1,3 кг на взвешивании перед поединком

Бой пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря
Александр Поветкин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Петр Ковалев/ТАСС

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин перевесил американца Майкла Хантера в преддверии поединка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Взвешивание состоялось в пятницу. Поветкин показал вес 103,8 кг, Хантер - 102,5 кг. Бой Поветкин - Хантер пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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