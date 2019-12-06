Крытый манеж с двумя футбольными полями построили на стадионе "Арсенал" в Туле

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Крытый манеж построили на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле за счет внебюджетных средств, в нем оборудовано два футбольных поля с искусственным покрытием. Занятия будут проводиться для воспитанников спортивной школы и детской академии "Арсенала", сообщил в пятницу губернатор Алексей Дюмин во время совещания с участием помощника президента РФ Игоря Левитина на тему развития спортивной инфраструктуры в регионе.

"Мы нашли возможность не останавливаться, двигаться вперед за счет внебюджетных источников. Открыли на нашем стадионе "Арсенал" крытый манеж, который дает возможность заниматься футболом, развивать наш футбол. Тем более что профессиональный клуб "Арсенал" взял шефство. Открытие этого манежа дополнительно дает возможность использовать инфраструктуру для академии, а также создания еще одной школы", - сказал Дюмин.

Манеж представляет собой сооружение из стального каркаса и покрытия из специальной мембранной ткани. Для занятий предусмотрены два футбольных поля размером 25 на 42 метра с искусственным газоном. В манеже установлена модульная пристройка с раздевалками, душевыми и санузлами.

Также на стадионе завершается строительство современного искусственного поля с подогревом и трибунами для воспитанников академии "Арсенал".

Игорь Левитин отметил, что Тульская область входит в число регионов - лидеров по развитию массового спорта. "По национальному проекту ["Демография"] 55% населения должно иметь возможность заниматься спортом. Вы пока идете в лидерах", - сообщил он. По данным пресс-службы правительства Тульской области, показатель вовлеченности жителей в массовый спорт в регионе в 2018 году составлял 40%, в 2019 году - 45%.

Академия "Арсенал" открыта в Туле в 2018 году и является структурным подразделением одноименного профессионального футбольного клуба. Зачисление в нее происходит на основе конкурсного отбора, там дети проходят бесплатную подготовку в период с 7 до 18 лет. По данным пресс-службы футбольного клуба, сейчас в академии обучается 180 человек.