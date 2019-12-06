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Финал Гран-при по фигурному катанию

Васильева заявила, что Сотникова разрешила ей использовать музыку из олимпийской программы

Произвольная программа поставлена на произведение "Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром" Камиля Сен-Санса

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова разрешила Виктории Васильевой использовать музыку для ее произвольной программы. Об этом спортсменка сообщила журналистам после проката произвольной программы в финале юниорского Гран-при в Турине.

Произвольная программа Васильевой, как и Сотниковой на Олимпиаде-2014, поставлена на произведение "Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром" Камиля Сен-Санса.

"Конечно, понимали, что это музыка Аделины, но она сама разрешила ее взять, - сказала Васильева. - Дополнительной ответственности из-за этого нет, есть ощущение, что я должна хорошо ее катать, а кто был до меня - это уже не мои проблемы".

Васильева в своем прокате допустила несколько ошибок и получила за выступление 116,30 балла (184,37 по сумме). "Сегодня я не очень хорошо откатала по сравнению со вчерашним днем, можно было сделать один каскад, который у меня не вышел, когда выходила на старт, было волнение, это не помогло мне выступить на максимуме, - сказала она. - Будем стараться убирать его".

Также фигуристка рассказала о влиянии волнения на выступление. "Сковываются ноги, и ты не можешь нормально катить, сразу дурные мысли в голове, которые сбивают, все не идет, - сказала она. - Увы, остановить музыку нельзя, а хотелось бы, стараюсь ни о чем не думать, но сегодня из-за волнения не смогла сдержаться, и прокат не пошел".

Финал Гран-при завершится в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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