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Финал Гран-при по фигурному катанию

Валиева недовольна тем, что не успела восстановить четверной тулуп к финалу Гран-при

Россиянка стала победительницей финала юниорского Гран-при
Этери Тутберидзе и Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе и Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева расстроена тем, что ей не удалось восстановить четверной тулуп к старту финала Гран-при среди юниоров в Турине. Об этом она рассказала журналистам.

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Валиева в пятницу получила за произвольный прокат 138,45 балла (207,47 по сумме) и завоевала золото финала. Ранее Валиева исполняла четверной тулуп, однако в Турине не решилась выполнять его на фоне травмы, полученной осенью.

"В принципе я довольна, с теми элементами, которые я катала, я сделала все чисто, - сказала Валиева. - Недовольна из-за того, что не успела восстановить тулуп. В целом без четверного это довольно высокие баллы, тренеры сказали, что с этим набором оценки хорошие".

"Из-за травмы не решилась на четверной, - добавила она. - Уже лучше себя чувствую, выступаю, стараюсь все прыгать. Три недели назад вышла на лед".

Финал Гран-при завершится в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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