Фигуристка Синицына осталась довольна своими выступлениями по ходу сезона

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына, занявшая четвертое место в финале юниорского Гран-при в Турине, испытала осталась довольна сезоном. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката произвольной программы.

Спортсменка выполнила в ходе проката аксель, тройные сальхов и риттбергер, дорожку и вращение на четвертый уровень в первой половине программы, а также три сложных каскада и два вращения на четвертый уровень во второй. Первое место заняла 13-летняя россиянка Камила Валиева, второе - американка Алиса Лью, третьей стала россиянка Дарья Усачева.

"Сейчас я испытываю радость - старты закончились. Конечно, я довольна своими прокатами, но хочется лучше в плане катания, вращений, прыжки чтобы были на более высокие уровни, но в принципе я довольна, - рассказала Синицина. - Я только недавно болела, было немного тяжеловато, но я старалась делать все возможное. Сейчас мне стало легче, две программы уже позади, ощущается легкость".

На вопросы журналистов о возможных проблемах с ростом у 15-летней спортсменки, Синицина ответила: "Проблем с ростом нет".