{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Синицына осталась довольна своими выступлениями по ходу сезона

В финале юниорского Гран-при россиянка заняла четвертое место

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына, занявшая четвертое место в финале юниорского Гран-при в Турине, испытала осталась довольна сезоном. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката произвольной программы.

На эту тему
Фигуристка Валиева завоевала золото финала юниорского Гран-при

Спортсменка выполнила в ходе проката аксель, тройные сальхов и риттбергер, дорожку и вращение на четвертый уровень в первой половине программы, а также три сложных каскада и два вращения на четвертый уровень во второй. Первое место заняла 13-летняя россиянка Камила Валиева, второе - американка Алиса Лью, третьей стала россиянка Дарья Усачева.

"Сейчас я испытываю радость - старты закончились. Конечно, я довольна своими прокатами, но хочется лучше в плане катания, вращений, прыжки чтобы были на более высокие уровни, но в принципе я довольна, - рассказала Синицина. - Я только недавно болела, было немного тяжеловато, но я старалась делать все возможное. Сейчас мне стало легче, две программы уже позади, ощущается легкость".

На вопросы журналистов о возможных проблемах с ростом у 15-летней спортсменки, Синицина ответила: "Проблем с ростом нет".

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
IBU пока не рассматривает вариант отмены этапа Кубка мира во Франции
Этап в Анси запланирован на 19-22 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС