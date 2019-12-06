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Футбол в России

ФК "Зенит" отправит кубок чемпиона России по Севморпути в Арктику

Болельщики смогут следить за передвижением кубка в режиме реального времени за счет работы цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан"
Описание
© ФК "Зенит

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Трофей Российской премьер-лиги (РПЛ), выигранный петербургским "Зенитом" в прошедшем сезоне, отправят в Арктику по Северному морскому пути. Он будет доставлен на судах "Газпром нефти", говорится в совместном пресс-релизе клуба и компании.

"Путешествие главного футбольного трофея страны начнется в январе 2020 года и превысит 1000 морских миль. Маршрут стартует от рейдового перевалочного комплекса "Умба" в Кольском заливе и пройдет через Баренцево, Печорское и Карское моря до Обской губы полуострова Ямал. Финальной точкой путешествия кубка по Северному морскому пути станет терминал "Газпром нефти" "Ворота Арктики" в Новом порту", - говорится в сообщении.

Трофей будет отправлен в Арктику на танкере "Штурман Скуратов" - судне ледового класса Arc-7, которое используется для круглогодичной транспортировки нефти сорта Novy Port, добываемой "Газпром нефтью" на Новопортовском месторождении.

Болельщики "Зенита" смогут следить за передвижением кубка в режиме реального времени за счет работы цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан".

"Путешествие кубка по Северному морскому пути - важнейшей судоходной артерии России - даст возможность нашим болельщикам из самых отдаленных районов Крайнего Севера прикоснуться к победам сине-бело-голубых. А благодаря современным цифровым технологиям, применяемым сегодня в нефтяной отрасли, мы сможем вместе с вами в режиме реального времени следить за уникальным путешествием нашего трофея в арктических льдах", - прокомментировал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

По итогам сезона-2018/19 "Зенит" стал чемпионом России, набрав 64 очка в 30 матчах. Московский "Локомотив" и "Краснодар" вошли в призовую тройку, набрав по 56 очков ("Локомотив" опередил "Краснодар" по дополнительным показателям). В текущем сезоне "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка после 18 туров.

Теги
Российский футболРоссияМедведев, Александр Иванович
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