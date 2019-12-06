Колесников завоевал золото ЧЕ на короткой воде на дистанции 100 м на спине

ТАСС, 6 декабря. Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 метров на спине. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

19-летний россиянин показал результат 49,09 секунды. Вторым стал немец Кристиан Динер (49,94), третьим - Роберт Глинцэ из Румынии (50,30). На этом чемпионате Европы Колесников завоевал третью золотую медаль.

Россиянка Мария Каменева стала второй на дистанции 100 м комплексным плаванием. Первое место заняла венгерка Катинка Хоссу, третье - Йенна Лаукканен из Финляндии.

Колесников является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе две золотые, три серебряные и две бронзовые медали прошлогоднего чемпионата мира на короткой воде, три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы 2018 года, семь золотых и две серебряные медали чемпионатов Европы на короткой воде.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.