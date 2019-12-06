"Настоящий герой". Валиева восстановилась после перелома и выиграла финал Гран-при

"Чувствовали себя по-домашнему, - сказал Нарижный в ответ на вопрос, каково это, когда половину состава участников турнира составляют соотечественники. - Просто все работаем, и, конечно, всегда такая задача - чтобы россияне были впереди".

Первыми на лед арены "Палавела" вышли юниорские танцевальные дуэты. По ходу сезона россияне демонстрировали блистательные результаты в данной дисциплине, подтверждением этому можно считать тот факт, что из шести пар - участников финала три представляют Россию. Самим фигуристам такое положение дел оказалось по нраву - к примеру, идущие третьими после ритм-танца Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (66,21 балла) сообщили, что ощущают себя в финале как дома.

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Во второй соревновательный день финала Гран-при по фигурному катанию в Турине была разыграна первая медаль - в женском юниорском катании.

Лидируют после короткой программы грузины Мария Казакова и Георгий Ревия (68,76), второе место занимают американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (68,72), четвертое - Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов (65,07). Фигуристы признались, что ощущают гордость из-за того, что половина участников представляют Россию (третий дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 59,89 балла идет шестым). "Это вызывает гордость, половина состава - наши, - сказала Худайбердиева. - Все пытаются устроить какие-то противостояния - "эти против этих", "эти против дочки Тутберидзе", особенно с учетом того, что мы с Дианой лучшие подруги, мы всей нашей командой хотели бы, чтобы весь пьедестал был русский".

Травма Валиевой и ошибки Лью

После короткой программы главная звезда российского женского юниорского катания 13-летняя Камила Валиева шла на четвертом месте. Осенью она получила травму, характер которой долго держался в секрете, из-за чего отказалась в финале от четверного тулупа. Казалось, ее шансы на победу в Турине были минимальны.

Особенно с учетом того, насколько сильна ее главная соперница. Американка Алиса Лью к финалу Гран-при набрала приличный ход. 14-летняя фигуристка в короткой программе чисто выполнила по-настоящему мужской элемент - каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а в произвольной планировала прыгать два трикселя и два четверных прыжка - лутца. С учетом лидерства после короткой программы успешное исполнение этих элементов гарантировало бы ей золото, а сборной России - первое за 10 лет поражение в финале Гран-при в женской юниорской "одиночке".

Но в итоге все обошлось. Валиева, как и предполагалось, не стала делать четверной, но зато весь остальной технический набор выполнила безукоризненно, за что получила 138,45 балла (207,47 в сумме).

"В принципе я довольна, с теми элементами, которые я катала, я сделала все чисто, - прокомментировала Валиева прокат. - Недовольна из-за того, что не успела восстановить тулуп. В целом без четверного это довольно высокие баллы, тренеры сказали, что с этим набором оценки хорошие".

Опередить Валиеву могла только Лью. Но пятница явно стала не самым лучшим днем для юной американки. Она упала со стартового тройного акселя, а на обоих четверных лутцах и втором трикселе техническая панель усмотрела недокруты. С общим результатом 204,65 балла она стала второй, третье место заняла россиянка Дарья Усачева (200,37), четвертое - Ксения Синицына (195,57), Виктория Васильева стала шестой (184,37).

Позднее в разговоре с журналистами хореограф группы Этери Тутберидзе, у которой занимаются Валиева и Усачева, Даниил Глейхенгауз рассказал, какой ценой далась фигуристке эта победа. "Поздравляю наших девочек - и Камилу, и Дашу, Камила - настоящий герой, смогла так быстро восстановиться после перелома ноги, - сказал он. - Конечно, мы не успели восстановить четверной тулуп, но тот набор, который мы планировали, она выполнила блестяще, что и позволило ей выиграть".