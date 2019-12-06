Горячкина победила Дронавалли в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 7 декабря. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами обыграла Харику Дронавалли из Индии в партии четвертого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Екатерина Лагно в партии четвертого тура белыми фигурами уступила украинке Анне Музычук, Валентина Гунина черными проиграла китаянке Чжао Сюэ, шведка Пиа Крамлинг черными оказалась сильнее немки Элизабет Петц. Партии Александра Костенюк (Россия) - Мария Музычук (Украина) и Нана Дзагнидзе (Грузия) - Хампи Конеру (Индия) завершились ничейным результатом

После четырех туров лидирует Конеру, набравшая 3 очка. По 2,5 очка в активе у Дзагнидзе, Горячкиной, Крамлинг и Анны Музычук. Далее идут Дронавалли, Костенюк, Мария Музычук и Чжао Сюэ (по 2 очка), Лагно (1,5), Гунина (1), замыкает таблицу Петц (0,5 очка). В пятом туре в субботу состоятся партии Крамлинг - Дзагнидзе, Горячкина - Петц, Гунина - Дронавалли, Мария Музычук - Чжао Сюэ, Анна Музычук - Костенюк и Конеру - Лагно.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.