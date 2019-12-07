Малкин принес "Питтсбургу" победу в матче НХЛ с "Аризоной"

ТАСС, 7 декабря. "Питтсбург" победил "Аризону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первую шайбу в матче забросил российский форвард хозяев Евгений Малкин, отличившись на восьмой минуте третьего периода с передачи Джейка Гюнцеля. За две секунды до конца встречи Брэндон Танев отметился голом в пустые ворота. Лучшим игроком встречи стал голкипер "Питтсбурга" Тристан Джарри, отразивший 33 броска. Второй звездой был признан Малкин, третьей - Танев.

Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне. На счету россиянина 23 (7 шайб + 16 передач) очка в регулярном чемпионате.

"Питтсбург" занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. "Аризона" идет четвертой на Западе, имея 38 очков после 31 встречи. В следующем матче "Питтсбург" сыграет на выезде с "Детройтом" 8 декабря. "Аризона" на следующий день встретится в гостях с "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" дома уступил "Чикаго" в серии буллитов со счетом 1:2. Российский форвард хозяев Никита Гусев отметился одной результативной передачей и реализовал буллит. Также "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке проиграл "Монреалю" со счетом 1:2. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 31 бросок и был признан третьей звездой матча.