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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Храмцов завоевал золото финала Гран-при по тхэквондо в Москве

В финальной схватке в весовой категории до 80 кг россиянин победил Милада Харчегани из Азербайджана
Российский тхэквондист Максим Храмцов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Российский тхэквондист Максим Храмцов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую медаль финала Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 80 кг. Соревнования проходят во дворце спорта "Динамо" в Крылатском.

В финальной схватке 21-летний российский спортсмен оказался сильнее Милада Харчегани из Азербайджана - 17:9.

Храмцов является победителем чемпионата мира 2017 года и чемпионом Европы 2018 года. По итогам финала Гран-при спортсмен завоевал лицензию для участия на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее в субботу россиянин Георгий Попов завоевал бронзовую медаль финала Гран-при в весовой категории до 58 кг. Финал Гран-при завершится в субботу.

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