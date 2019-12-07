СМИ: футболисты "Манчестер Юнайтед" попросили руководство клуба не увольнять Сульшера

ТАСС, 7 декабря. Игроки английского "Манчестер Юнайтед" обратились к руководству футбольного клуба с просьбой не увольнять главного тренера команды норвежца Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Times.

Перед матчем 15-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" "Манчестер Юнайтед" занимал девятое место в турнирной таблице. Данное положение дел не устраивало руководство клуба, и будущее Сульшера в "Манчестер Юнайтед" могло оказаться под вопросом. Однако футболисты команды перед игрой с "Тоттенхэмом", которая закончилась победой манкунианцев со счетом 2:1, заявили руководству, что норвежский специалист является подходящим тренером для продвижения клуба вперед. После победы над "Тоттенхэмом" "Манчестер Юнайтед" поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, набрав 21 очко.

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году, сменив на посту главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.