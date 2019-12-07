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Мировой футбол

Финал клубного ЧМ по футболу перенесен со стадиона в Эр-Райане на арену "Халифа"

Процесс сертификации арены в Эр-Райане занял больше времени, чем ожидали организаторы турнира

ТАСС, 7 декабря. Матчи клубного чемпионата мира по футболу в Катаре, которые должны были пройти на стадионе в Эр-Райане, перенесены на международный стадион "Халифа" в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

На арене в Эр-Райане должны были пройти пять матчей турнира - два полуфинала, встречи за пятое и третье места, а также финал. Решение о переносе было принято в связи с тем, что процесс сертификации арены, строительство которой полностью завершено, занял больше времени, чем ожидалось изначально, поэтому на арене не были проведены тестовые мероприятия. Официальное открытие стадиона состоится в 2020 году.

Клубный чемпионат мира в Катаре пройдет с 11 по 21 декабря.

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