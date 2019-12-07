СМИ: "Динамо" может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Польши по футболу Незгоду

ТАСС, 7 декабря. Московский футбольный клуб "Динамо" заинтересован в приобретении нападающего польской "Легии" Ярослава Незгоды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TVP Sport.

Отмечается, что сумма трансфера 24-летнего форварда может превысить €4 млн. Также за игроком следят клубы из Бельгии, Германии и Италии.

Незгода выступает за "Легию" с 2016 года, сезон-2016/17 провел в аренде в "Рухе". В текущем сезоне он провел 15 матчей в составе "Легии" в чемпионате Польши и забил 11 голов, в списке бомбардиров турнира он делит первое место с нападающим "Леха" Кристианом Гюткьером.