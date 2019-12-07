Цорн: "Спартак" не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" не планирует вносить серьезные изменения в состав в ближайшее трансферное окно. Об этом на пресс-конференции накануне матча с "Ростовом" заявил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

"Спартак" встретится с "Ростовом" в воскресенье в рамках 19-го тура чемпионата России. После этого наступит зимняя пауза, первенство страны возобновится 1 марта 2020 года.

"Летом была большая перестройка, мы не планируем делать большие изменения зимой. Мы будем обсуждать этот вопрос с тренерским штабом. У нас есть предложения по ряду игроков, будем думать. По Педро Роше решение не принято, в декабре обсудим вопрос о продлении его аренды и примем решение", - сообщил Цорн.

"Спартак" идет девятым в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка после 18 матчей.