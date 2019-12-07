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Футбол в России

Тедеско: "Спартак" ждет тяжелый матч с постоянным давлением "Ростова"

"Спартак" и "Ростов" сыграют в воскресенье в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футболистов московского "Спартака" ждет тяжелый матч с "Ростовом" в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку ростовчане будут активно прессинговать красно-белых до конца игры. Таким мнением на предматчевой пресс-конференции поделился главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Спартак" сыграет дома с "Ростовом" в воскресенье, начало - 19:00 мск. 31 октября красно-белые обыграли подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Олимп - Кубка России.

"Это будет абсолютно другой матч, - сказал Тедеско. - Они будут давить до конца матча, атаковать, "Ростов" делал это в течение всего сезона. У них много силы, показывают хороший футбол, команда всегда нацелена на ворота соперника. Тяжелый матч нас ждет".

"Спартак" уступил "Зениту" со счетом 0:1 в рамках 18-го тура чемпионата России, после матча Тедеско пообщался с арбитром Виталием Мешковым в судейской комнате о спорных эпизодах в игре. "Важно сказать, что мы не ищем оправданий, мы сами заслужили поражение. Единственное - я хотел спросить об одном эпизоде, постучал в дверь судейской, мне разрешили зайти, мы спокойно поговорили. Сначала говорили об одной ситуации, в конце мы обсуждали уже пять разных эпизодов, я просто хотел понять, чтобы потом все объяснить команде", - подчеркнул специалист.

Тедеско не стал говорить о наказании в адрес футболистов клуба Жано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, между игроками произошла стычка в концовке матча с "Зенитом". "Ситуация закрыта, ее больше не существует, не будем ее обсуждать", - добавил генеральный директор клуба Томас Цорн.

После 18 матчей "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Ростов" идет пятым с 31 набранными баллами.

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