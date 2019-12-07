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Зимние олимпийские виды спорта

Российская конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Второй стала Дарья Качанова

ТАСС, 7 декабря. Россиянка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане.

Голикова преодолела дистанцию за 37,585 секунды, второй стала россиянка Дарья Качанова (37,601), бронзовую медаль завоевала японка Нао Кодаира (37,727).

Голикова является серебряным призером чемпионата Европы - 2018 на дистанции 500 м, а также бронзовым призером чемпионата мира - 2019 в командном спринте.

Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится 8 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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