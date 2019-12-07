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Футбол в России

"Тамбов" разгромил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

САРАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. "Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.

В составе "Тамбова" отличились Владимир Обухов (65-я минута) и Антон Килин (82), на 47-й минуте защитник "Оренбурга" Урош Радакович отправил мяч в свои ворота. На 52-й минуте полузащитник гостей Григорий Зотов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Оренбург" потерпел первое поражение в гостях в пяти последних матчах чемпионата России (три победы, одна ничья).

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 19 матчах, "Оренбург" с 19 очками после 18 встреч идет 13-м.

В следующем туре, который пройдет в марте 2020 года, "Тамбов" примет казанский "Рубин", "Оренбург" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Локомотив19104528-2434
3Краснодар1897232-1934
4ЦСКА18103525-1733
5Ростов1894530-2731
6Арсенал1974823-2325
7Динамо1966716-2124
8Уфа1857615-1722
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат1847713-2319
13Оренбург1854921-2719
14Крылья Советов18531018-2218
15Рубин1846810-2018
16Сочи1735915-2414

 

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