"Тамбов" разгромил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

САРАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. "Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.

В составе "Тамбова" отличились Владимир Обухов (65-я минута) и Антон Килин (82), на 47-й минуте защитник "Оренбурга" Урош Радакович отправил мяч в свои ворота. На 52-й минуте полузащитник гостей Григорий Зотов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Оренбург" потерпел первое поражение в гостях в пяти последних матчах чемпионата России (три победы, одна ничья).

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 19 матчах, "Оренбург" с 19 очками после 18 встреч идет 13-м.

В следующем туре, который пройдет в марте 2020 года, "Тамбов" примет казанский "Рубин", "Оренбург" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".