"Тамбов" разгромил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

САРАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. "Тамбов" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.
В составе "Тамбова" отличились Владимир Обухов (65-я минута) и Антон Килин (82), на 47-й минуте защитник "Оренбурга" Урош Радакович отправил мяч в свои ворота. На 52-й минуте полузащитник гостей Григорий Зотов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Оренбург" потерпел первое поражение в гостях в пяти последних матчах чемпионата России (три победы, одна ничья).
"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 19 матчах, "Оренбург" с 19 очками после 18 встреч идет 13-м.
В следующем туре, который пройдет в марте 2020 года, "Тамбов" примет казанский "Рубин", "Оренбург" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|13
|Оренбург
|18
|5
|4
|9
|21-27
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|15
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14