Чемпион ОИ Ханю считает, что российская фигуристка Трусова уже превосходит его в технике

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю считает россиянку Александру Трусову более совершенным фигуристом, чем он сам. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

25-летний Ханю в произвольной программе финала Гран-при сделал пять четверных прыжков. 15-летняя Трусова с высокой долей вероятности также попробует выполнить столько же элементов повышенной сложности, одним из которых будет сложнейший из ныне известных четверных - лутц, а другим - второй по стоимости прыжок в четыре оборота - флип.

"Думаю, она уже лучше меня, хотя бы потому, что она прыгает четверной лутц, - сказал Ханю. - Она всегда старается делать все лучше и лучше. Считаю, у нее все получится".

В активе Ханю, помимо золотых медалей Олимпиад, есть победа на чемпионате мира. Кроме того, ему принадлежит действующий мировой рекорд в короткой программе - 110,53 балла. Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, с нынешнего сезона она выступает на взрослом уровне. Россиянка - мировая рекордсменка в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).