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Массовый спорт

Екатеринбург в 2022 году примет первый университетский чемпионат мира по единоборствам

FISU распределила студенческие чемпионаты по различным видам спорта на 2022-2024 годы

ТАСС, 7 декабря. Екатеринбург получил право на проведение первого в истории университетского чемпионата мира по спортивным единоборствам. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Чемпионат будет включать соревнования по боксу, карате, муай-тай, самбо, спортивной борьбе и ушу.

Екатеринбург стал одним из 40 городов, которые проведут университетские чемпионаты мира в 2022-2024 годах. "Теперь, когда мы провели распределение турниров, мы можем обеспечить наилучшую возможную поддержку принимающим городам для проведения мероприятий действительно мирового уровня", - заявил председатель международного технического комитета FISU Мариан Димальский.

В сентябре Екатеринбург провел мужской чемпионат мира по боксу. В 2023 году в городе пройдет летняя Универсиада, в 2020 году - чемпионат Европы по самбо.

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