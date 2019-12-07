Фигурист Мозалев завоевал серебро финала юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебряную медаль в одиночных соревнованиях в финале серии Гран-при среди юниоров. Соревнования проходят в итальянском Турине.

По итогам двух программ 16-летний россиянин получил 241,48 балла (82,45 в короткой программе и 159,03 - в произвольной). Победу одержал японец Сюн Сато (255,11; 77,25+177,86), третье место занял россиянин Даниил Самсонов (230,19; 77,75+152,44). Петр Гуменник занял пятое место (212,62; 72,16+140,46)

Мозалев является победителем трех этапов Гран-при, также в его активе победа в финале Кубка России. 14-летний Самсонов в текущем сезоне на этапах Гран-при одержал одну победу и один раз стал третьим, он является победителем юниорского чемпионата России.

Финал Гран-при завершится в субботу.