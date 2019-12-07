Участники олимпийского саммита выразили озабоченность растущей политизацией спорта

ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Участники олимпийского саммита, который прошел в швейцарской Лозанне, выразили обеспокоенность в связи с растущей политизацией спорта. Соответствующий релиз опубликован на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Саммит призвал органы государственной власти и правительства стран уважать миссию олимпийского движения по объединению мира посредством спорта.

"Участники выразили серьезную обеспокоенность по поводу растущей политизации спорта. Есть примеры, когда правительства призывают спортсменов и команды не участвовать в соревнованиях в конкретных странах, к бойкотам, не выдают визы спортсменам, желающим участвовать в международных соревнованиях, оказывают сопротивление поднятию определенных национальных флагов и исполнению государственных гимнов, вмешиваются в действия национальных спортивных органов. Все это - неуважение к политическому нейтралитету спорта. Растущая политизация спорта не позволяет событиям, таким как Олимпийские игры или чемпионаты мира, реализовывать свою миссию", - говорится в релизе МОК.

Все участники саммита подтвердили свою решимость убедить правительства уважать политический нейтралитет олимпийского движения, который "должен строго соблюдаться, чтобы гарантировать универсальность Олимпийских игр и международных соревнований".