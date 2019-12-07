"Барыс" победил в гостях "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 7 декабря. Нурсултанский "Барыс" победил "Сочи" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Диц (23-я минута), Роман Старченко (25, 41) и Джесси Блэкер (45). У хозяев отличился Павел Макаренко (28).

Нападающий "Барыса" Линус Виделль, отметившийся в матче результативной передачей, набирает очки на протяжении пяти матчей (две шайбы + четыре голевые передачи).

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 37 матчах. "Барыс" идет третьим на Востоке с 44 очками в 33 играх.

В следующем матче "Сочи" 18 декабря встретится в гостях с минским "Динамо", "Барыс" 9 декабря сыграет на выезде с омским "Авангардом".

В других матче игрового дня владивостокский "Адмирал" дома обыграл пекинский "Куньлунь" (5:4 Б), рижское "Динамо" потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях екатеринбургскому "Автомобилисту" (4:5), челябинский "Трактор" в гостях был сильнее магнитогорского "Металлурга" (1:0).