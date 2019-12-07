{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Барыс" победил в гостях "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 7 декабря. Нурсултанский "Барыс" победил "Сочи" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Диц (23-я минута), Роман Старченко (25, 41) и Джесси Блэкер (45). У хозяев отличился Павел Макаренко (28).

Нападающий "Барыса" Линус Виделль, отметившийся в матче результативной передачей, набирает очки на протяжении пяти матчей (две шайбы + четыре голевые передачи).

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 37 матчах. "Барыс" идет третьим на Востоке с 44 очками в 33 играх.

В следующем матче "Сочи" 18 декабря встретится в гостях с минским "Динамо", "Барыс" 9 декабря сыграет на выезде с омским "Авангардом".

В других матче игрового дня владивостокский "Адмирал" дома обыграл пекинский "Куньлунь" (5:4 Б), рижское "Динамо" потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях екатеринбургскому "Автомобилисту" (4:5), челябинский "Трактор" в гостях был сильнее магнитогорского "Металлурга" (1:0).

Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Лещев назначен главным тренером юниорской сборной России по хоккею
На посту главного тренера юниорской национальной команды 48-летний специалист сменил Андрея Козырева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС