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Сборные по хоккею

Лещев назначен главным тренером юниорской сборной России по хоккею

На посту главного тренера юниорской национальной команды 48-летний специалист сменил Андрея Козырева

ТАСС, 7 декабря. Альберт Лещев возглавил юниорскую сборную России по хоккею (игроки не старше 17 лет). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

На посту главного тренера юниорской национальной команды 48-летний специалист сменил Андрея Козырева. Лещев уже приступил к работе с командой на сборе перед Турниром четырех наций в УТЦ "Новогорск". 12 декабря сборная отправится в Казань, где с 13 по 15 декабря сыграет с командами Словакии, Швейцарии и США.

"Эмоции от назначения положительные, поработать с лучшими игроками России в этом возрасте - большая честь для меня, - сказал Лещев. - Только сегодня увидел команду, это победители недавнего Мирового кубка вызова, команда на ходу. С соперниками по предстоящему Турниру четырех наций пока не успел ознакомиться, но наша скаутская и аналитическая служба покажет видео, у меня будет вся информация, жду от нашей сборной победы в каждом следующем матче".

В качестве игрока Лещев в составе сборной России становился победителем Кубка Карьяла (2005) и Кубка Первого канала (2006). На тренерскую работу перешел в 2011 году, заняв пост старшего тренера клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", позже он возглавил команду. Также он работал в клубах системы ЦСКА.

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