Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 7 декабря. Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов отстали от победителей на 1 минуту 41,4 секунды, пробежав один штрафной круг и затратив десять дополнительных патронов. Победителем стала команда Норвегии (1:10.30,4; 0+9), второе место заняла сборная Франции (+32,3; 1+7), третье - сборная Италии (+1.27,1; 0+8).

На этапе в Эстерсунде Логинов принял участие в четырех гонках, в трех из них он занял четвертое место: в спринте, эстафете и смешанной эстафете.

После первого этапа в эстафетном зачете среди мужчин лидирует сборная Норвегии с 60 очками, второй идет сборная Франции (54), третьей - сборная Италии (48). Россияне четвертые с 43 очками в активе. В Кубке наций сборная России (1398 очков) идет на третьем месте, лидируют норвежцы (1642), второе место занимают французы (1501).

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 8 декабря женской эстафетой 4 по 6 км.